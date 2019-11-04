شكرا لقرائتكم شارموفرز ونسمة محجوب مفاجأة بريزنتيشن فى افتتاح أمم أفريقيا تحت 23 سنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت شركة بريزنتيشن، المكلفة بتولي مهام تنظيم افتتاح بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل، النقاب عن مفاجأة حفل افتتاح البطولة.

واتفقت شركة بريزنتيشن الرائدة في مجال التسويق الرياضي، والتي يترأس مجلس ادارتها الاستاذ منتصر النبراوي، مع فرقة شارموفرز الشهيرة، والنجمة نسمة محجوب، على احياء حفل الافتتاح، والذي سيشهد ايضا العديد من الفقرات الأخرى.

ويعود نظام تذكرتي للعمل في بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة، ،حيث سيتم حجز تذاكر البطولة عبر تطبيق الشركة، وذلك بعد النجاح الكبير لنظام تذكرتي في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر العام الجاري.

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وتضم بطولة أمم افريقيا تحت ٢٣ سنة في النسخة الحالية أقوى فرق القارة السمراء مقسمة على مجموعتين، حيث يقع منتخبنا الوطني فى المجموعة الأولى، ويبدأ مواجهاته أمام مالي يوم 8 نوفمبر وهو نفس يوم افتتاح البطولة، ثم غانا يوم 11 و الكاميرون يوم 14 وسيستضيف استاد القاهرة مباريات المجموعة ، بينما يستضيف استاد السلام مباريات المجموعة الثانية التى تضم كلا من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب افريقيا.



