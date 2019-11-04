شكرا لقرائتكم Valentine's day.. زوجة "جنش" تداعب لاعب الزمالك على انستجرام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل Valentine's day نشر محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى نادي الزمالك، صورة عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، حيث قامت زوجة حارس العرين الأبيض بمداعبة جنش بمناسبة عيد الحب. ونشرت زوجة جنش صورة وعلقت: قولي بحبك يا ام عيالي في المايك. Advertisements Valentine's day وينتظر "جنش" الخضوع لأشعة جديدة خلال الساعات المقبلة لتحديد شكل ومدة البرنامج العلاجى والتأهيل الأخير الذى يفضل الخضوع له فى إسبانيا فى النصف الثانى من الشهر الجارى. وكان الزمالك قرر قيد جنش فى قائمته المحلية تمهيداً لاستعادته فى شهر يناير المقبل عقب الجراحة التى خضع لها فى ألمانيا عقب إصابته بقطع فى وتر أكيلس مع المنتخب الوطنى .

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