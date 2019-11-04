شكرا لقرائتكم المنيا يرفض استقالة سمير كمونة عقب الهزيمة أمام بني سويف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان سمير كمونه قد تقدم باستقالته عقب نهاية مباراة بنى سويف والمنيا مباشرة، حيث حصل المنيا على نقطة وحيدة من ثلاث مباريات خاضها فى القسم الثانى حتى الآن من تعادل أمام سوهاج على ملعبه فى الجولة الأولى سلبيا قبل أن يخسر فى الأسبوع الثانى خارج ملعبه من الألومنيوم بهدف ثم يخسر امام بنى سويف بثنائية .
وأكد "كمونة" أنه يلازمه سوء حظ منذ انطلاق المسابقة مفسحا المجال لمجلس الإدارة لاختيار مدير فنى اخر للفترة المقبلة إلا أن الإدارة قررت منحه فرصة أخرى فى المباريات المقبلة .
كانت هذه تفاصيل خبر المنيا يرفض استقالة سمير كمونة عقب الهزيمة أمام بني سويف... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.