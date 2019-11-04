شكرا لقرائتكم المنيا يرفض استقالة سمير كمونة عقب الهزيمة أمام بني سويف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مجلس إدارة نادي المنيا، الاستقالة التى تقدم بها سمير كمونة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، عقب الهزيمة أمام بني سويف بهدفين نظيفين، فى الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني، حيث قرر المجلس تجديد الثقة فى نجم النادي الأهلي السابق نظراً للخبرات التى يتمتع بها فى مجال التدريب.

وكان سمير كمونه قد تقدم باستقالته عقب نهاية مباراة بنى سويف والمنيا مباشرة، حيث حصل المنيا على نقطة وحيدة من ثلاث مباريات خاضها فى القسم الثانى حتى الآن من تعادل أمام سوهاج على ملعبه فى الجولة الأولى سلبيا قبل أن يخسر فى الأسبوع الثانى خارج ملعبه من الألومنيوم بهدف ثم يخسر امام بنى سويف بثنائية .

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