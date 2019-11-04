شكرا لقرائتكم لاعبو الأهلي الدوليين يعودون للقاهرة للانضمام لمعسكر الفراعنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص حمدي فتحي لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر على نشر صورة عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، من على متن طائرة العودة من الإمارات إلى القاهرة برفقة لاعبو القلعة الحمراء الدوليين، وذلك للإنضمام إلى معسكر المنتخب الوطني.

وسيبدأ المعسكر يوم 5 نوفمبر الحالي بمدينة الإسكندرية في إطار الاستعدادات المكثفة لمباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر الحالي ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون.

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فيما يلتقى الفراعنة فى مباراة ودية أمام منتخب ليبيريا يوم 7 من الشهر الحالي لتجربة العناصر المختارة قبل الإعلان عن القائمة النهائية التي ستمثل المنتخب في المباراتين.

لاعبو الأهلي الدوليين عادوا مبكراً قبل استكمال معسكر الفريق الأحمر المقام حالياً في الإمارات استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري العام المقرر عودتها عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي يشارك فيها المنتخب الأوليمبي.

وتضم قائمة منتخب مصر من الأهلى كلاً من: محمد الشناوى ومحمود وحيد وحسين الشحات ورامى ربيعة وعمرو السولية وحمدى فتحى وأحمد فتحى ومحمد مجدى قفشة ومحمد هانى.