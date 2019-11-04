شكرا لقرائتكم أسوان يلعب مباراة ودية غداً الثلاثاء ويتعهد بتحسين النتائج... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان استعداداته لمواجهة نظيره تحرير "أسوان"، ودياً غداً الثلاثاء، على ملعب أبناء الجنوب في إطار استعدادات أبناء الجنوب لاستئناف مسابقة الدوري العام.

وبدوره قال محمود سماكة إداري الفريق الأسواني أن اللاعبين تعاهدوا على تحسين النتائج بعد استئناف المسابقة المقررعودتها عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية التي يشارك فيها المنتخب الأوليمبي حتى 22 نوفمبر الجاري.

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زيقع نادى أسوان المركز الـ14 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 4 نقاط، وذلك بعدما خسر أبناء الجنوب فى المباراة الأولى بالدورى أمام مصر المقاصة بنتيجة 3 / 2، ثم التعادل مع إف سى مصر والهزيمة من الأهلى بخماسية، وأخيراً الفوز على إنبى بهدف نظيف.

ولدي لأبناء الجنوب مباراة مؤجلة أمام المقاولون من الجولة الرابعة من عمر المسابقة المحلية.