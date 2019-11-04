شكرا لقرائتكم أسوان يلعب مباراة ودية غداً الثلاثاء ويتعهد بتحسين النتائج... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبدوره قال محمود سماكة إداري الفريق الأسواني أن اللاعبين تعاهدوا على تحسين النتائج بعد استئناف المسابقة المقررعودتها عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية التي يشارك فيها المنتخب الأوليمبي حتى 22 نوفمبر الجاري.
زيقع نادى أسوان المركز الـ14 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 4 نقاط، وذلك بعدما خسر أبناء الجنوب فى المباراة الأولى بالدورى أمام مصر المقاصة بنتيجة 3 / 2، ثم التعادل مع إف سى مصر والهزيمة من الأهلى بخماسية، وأخيراً الفوز على إنبى بهدف نظيف.
ولدي لأبناء الجنوب مباراة مؤجلة أمام المقاولون من الجولة الرابعة من عمر المسابقة المحلية.
كانت هذه تفاصيل خبر أسوان يلعب مباراة ودية غداً الثلاثاء ويتعهد بتحسين النتائج... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.