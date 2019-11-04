شكرا لقرائتكم خبر عن شارموفرز ونسمة محجوب مفاجأة بريزنتيشن فى حفل افتتاح بطولة أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة بريزنتيشن المكلفة بتولى مهام تنظيم افتتاح بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، والتى تستضيفها مصر فى الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل، النقاب عن مفاجأة حفل افتتاح البطولة.

واتفقت شركة بريزنتيشن، الرائدة فى مجال التسويق الرياضى، والتى يترأس مجلس إدارتها منتصر النبراوى، مع فرقة شارموفرز الشهيرة، والنجمة نسمة محجوب، على إحياء حفل الافتتاح، والذى سيشهد أيضا العديد من الفقرات الأخرى.

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ويعود نظام تذكرتى للعمل فى بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، حيث سيتم حجز تذاكر البطولة عبر تطبيق الشركة، وذلك بعد النجاح الكبير لنظام تذكرتي في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر العام الجاري.

وتضم بطولة أمم افريقيا تحت ٢٣ سنة في النسخة الحالية أقوى فرق القارة السمراء مقسمة على مجموعتين، حيث يقع منتخبنا الوطني فى المجموعة الأولى، ويبدأ مواجهاته أمام مالي يوم 8 نوفمبر وهو نفس يوم افتتاح البطولة، ثم غانا يوم 11 و الكاميرون يوم 14 وسيستضيف استاد القاهرة مباريات المجموعة ، بينما يستضيف استاد السلام مباريات المجموعة الثانية التى تضم كلا من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا.