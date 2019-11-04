سوبر كورة.. 5 أسباب تقرب لقب أفريقيا من المنتخب الأولمبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب حلم الأولمبياد وتعالت معه أحلام الجماهير المصرية بعودة منتخبنا للمنافسة فى العرس الأولمبي بعد غياب 8 سنوات منذ آخر تمثيل فى 2012، ولكن هذا لن يتحقق سوى بتجاوز محطة التصفيات الأفريقية المؤهلة لـ طوكيو 2020، من خلال إخماد صحوة المنتخبات الأفريقية التى تسعى لنفس الإنجاز.
وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل على ملعبى القاهرة الدولى والسلام، وتضم مجموعة مصر كلا من غانا والكاميرون ومالي.
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