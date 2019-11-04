شكرا لقرائتكم خبر عن المنيا يجدد الثقة فى سمير كمونة والان مع تفاصيل الخبر
كان سمير كمونة قد تقدم باستقالته عقب نهاية مباراة بنى سويف والمنيا مباشرة مؤكدا أنه يلازمه سوء حظ منذ انطلاق المسابقة مفسحا المجال لمجلس الإدارة لاختيار مدير فنى اخر للفترة المقبلة إلا أن الإدارة ارتأت منحه فرصة أخرى فى المباريات المقبلة .
وحصل المنيا على نقطة وحيدة من ثلاث مباريات خاضها فى القسم الثانى حتى الآن من تعادل أمام سوهاج على ملعبه فى الجولة الأولى سلبيا قبل أن يخسر فى الأسبوع الثانى خارج ملعبه من الألومنيوم بهدف ثم يخسر أمام بنى سويف بثنائية.
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