شكرا لقرائتكم خبر عن المنيا يجدد الثقة فى سمير كمونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جددت إدارة المنيا الثقة فى سمير كمونة ، المدير الفنى للفريق، بعد الاستقالة التى تقدم بها بالأمس عقب الهزيمة التى منى بها المنيا أمام بنى سويف بهدفين دون مقابل فى الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى.

كان سمير كمونة قد تقدم باستقالته عقب نهاية مباراة بنى سويف والمنيا مباشرة مؤكدا أنه يلازمه سوء حظ منذ انطلاق المسابقة مفسحا المجال لمجلس الإدارة لاختيار مدير فنى اخر للفترة المقبلة إلا أن الإدارة ارتأت منحه فرصة أخرى فى المباريات المقبلة .

وحصل المنيا على نقطة وحيدة من ثلاث مباريات خاضها فى القسم الثانى حتى الآن من تعادل أمام سوهاج على ملعبه فى الجولة الأولى سلبيا قبل أن يخسر فى الأسبوع الثانى خارج ملعبه من الألومنيوم بهدف ثم يخسر أمام بنى سويف بثنائية.