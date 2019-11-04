شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكرة الشاطئية يغادر إلى الإمارات للمشاركة فى كأس العالم للقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوجه بعثة منتخب مصر للكرة الشاطئية لدولة الإمارات اليوم للمشاركة فى بطولة كأس العالم للقارات دبى 2019 والتى تقام بدبى فى الفترة من 5 نوفمبرإلى 9 نوفمبر. ويترأس بعثة المنتخب الوطنى الدكتورة سحر عبدالحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة الشاطئية ويقود المنتخب الوطنى الجهاز الفنى مصطفي لطفي المدير الفني وعبدالواحد السيد مدير المنتخب وعمر حلمي المدرب العام وأحمد ابو سريع. مدرب وياسر عبدالخالق حراس مرمي و وليد منذور طبيب وعباس حسنين أخصائى علاج. ويشارك منتخب الفراعنة ضمن المجموعة الثانية ويخوض اولي مبارياته يوم الثلاثاء 5 نوفمبر بمواجهة روسيا في الثانية الا الربع بتوقيت مصر ثم يواجه منتخب ايران يوم الاربعاء 6 نوفمبر في السادسة مساء ثم مواجهة منتخب المكسيك يوم الخميس 7 نوفمبر في الثالثة والنصف مساءا Advertisements وتضم بعثة المنتخب محمد فوزي وعبد العزيز صباح ومصطفي سمير ومصطفي احمد ومصطفي علي وحسان محمد وهيثم عاطف واحمد الشحات وكريم سيد ومحمد عبد النبي ، وعبد الرحمن حسن والحسيني طه. وتضم المجموعة الاولي الإمارات واسبانيا و ايطاليا و اليابان ، يحتل المنتخب المصري المركز ال 19 عالمياً حالياً في تراجع لمنتخبنا الوطني بعد فترة توقف حيث نجح مجلس ادارة اتحاد الكرة من خلال سحر عبدالحق اعادة النشاط الدولي مجددا.

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