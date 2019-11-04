شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. محمد سمير صخرة دفاع المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر محمد سمير ثابت، لاعب الأهلي السابق والمقاولون العرب الحالى، أحد المدافعين المخضرمين في الدوري العام، حيث بدأ سمير مسيرته الكروية في قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء وفرض نفسه على الفريق الأول فى وجود البرتغالي مانويل جوزيه على رأس الإدارة الفنية للمارد الأحمر، فى وجود جيل ذهبي من اللاعبين.

انتقل سمير إلى فريق سموحة فى موسم الانتقالات الشتوية يناير 2012، قبل أن يعود إلى بيته الأحمر في الانتقالات الصيفية بنفس العام، حيث رفض المدافع المخضرم الجلوس على دكة البدلاء والاستبعاد من الاختيارات الفنية.

وفى موسم 2013 عاد محمد سمير إلى سموحة مجددا باحثا عن فرصة للمشاركة ثم انتقل إلى الاتحاد السكندري، وفي عام 2015 انتقل سمير إلى محطته الأخيرة بنادي المقاولون العرب ليتألق مع ذئاب الجبل الذين عادوا من مركز صعب في جدول الدوري الموسم الماضي، ليحتلوا المركز الخامس تحت القيادة الفنية لعماد النحاس، ويسعى محمد سمير ورفاقه في قلعة ذئاب الجبل لاقتحام المربع الذهبي في الموسم الجاري والمشاركة في البطولات العربية والأفريقية.

”الخليج 365” يسلط الضوء على حياة لاعب المقاولون في الصور التالية:



لاعب المقاولون العرب



لاعب المقاولون



محمد سمير لاعب المقاولون

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محمد سمير مدافع المقاولون



محمد سمير وابناءه



محمد سمير وجدو



محمد سمير ومحمد صلاح



محمد سمير



مدافع المقاولون العرب