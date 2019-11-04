شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يواجه التحرير ودياً غداً استعداداً لعودة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان لمواجهة تحرير "أسوان" ودياً غداً الثلاثاء على ملعب أبناء الجنوب، فى إطار استعدادات أبناء الجنوب لاستئناف مسابقة الدورى العام.

وأكد محمود سماكة، إدارى الفريق الأسوانى، أن اللاعبين تعاهدوا على تحسين النتائج بعد استئناف المسابقة المقررعودتها عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية التى يشارك فيها المنتخب الأوليمبى حتى 22 نوفمبر الجارى.

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ويحتل نادى أسوان المركز الـ14 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 4 نقاط، وذلك بعدما خسر أبناء الجنوب فى المباراة الأولى بالدورى أمام مصر المقاصة بنتيجة 3 / 2، ثم التعادل مع إف سى مصر والهزيمة من الأهلى بخماسية، وأخيراً الفوز على إنبى بهدف نظيف.

ويتبقى لأبناء الجنوب مباراة مؤجلة أمام المقاولون من الجولة الرابعة من عمر المسابقة المحلية.