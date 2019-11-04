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لاعبو الأهلي الدوليون يعودون إلى القاهرة للانضمام للمنتخب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر حمدي فتحي لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر صورة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام من على متن طائرة العودة إلى القاهرة برفقة لاعبى الأحمر الدوليين، للانضمام إلى معسكر المنتخب الوطنى.

ويبدأ معسكر المنتخب يوم 5 نوفمبر الجارى بالإسكندرية فى إطار الاستعدادات المكثفة لمباراتى كينيا وجزر القمر المقرر لهما يومى 14 و18 نوفمبر ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

ويخوض الفراعنة مباراة ودية أمام منتخب ليبيريا يوم 7 نوفمبر لتجربة العناصر المختارة قبل الإعلان عن القائمة النهائية التي ستمثل المنتخب فى المباراتين.

وعاد لاعبو الأهلي الدوليون مبكراً قبل استكمال معسكر الفريق الأحمر المقام حالياً فى الإمارات استعداداً لاستئناف مسابقة الدورى العام المقرر عودتها عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والتى يشارك فيها المنتخب الأوليمبي.

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وضمت قائمة منتخب مصر من الأهلى  كلاً من: محمد الشناوى ومحمود وحيد وحسين الشحات ورامى ربيعة وعمرو السولية وحمدى فتحى وأحمد فتحى ومحمد مجدى قفشة ومحمد هانى.

 

لاعبي الاهلي على متن الطائرة
لاعبو الأهلي على متن الطائرة

 

لاعبي الاهلي
لاعبو الأهلي

 

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