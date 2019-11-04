سوبر كورة.. مش محمد صلاح بس.. 7 مصريين يحققون العالمية بالرياضات الأخرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - محمد صلاح يكفى اسمه لاستحضار الإنجازات فى ملاعب كرة القدم العالمية والأوروبية، وتخيله يصول داخل المستطيل الأخضر بين نجوم العالم ركضا خلف الساحرة المستديرة. ولأن محمد صلاح رمز لمصر فى بلاد الإنجليز هناك أكثر من لاعب تألق ووصل للعالمية، ولكن كل فى رياضته التى يمارسها ويتفوق فيها، والأمثلة كثيرة للمصريين الذين خطفوا الأنظار ونجحوا فى كسر احتكار صلاح للألقاب العالمية والنجاحات المصرية. لمعرفة الـ 7 مصريين الذين حققوا العالمية فى الرياضات الأخرى عبر سوبر كورة .. اضغط هنا

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