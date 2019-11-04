شكرا لقرائتكم خبر عن "دكة" الأهلى تنتفض فى معسكر الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد معسكر فريق الكرة بالاهلى المُقام حالياً فى الإمارات حالة من الجدية والتركيز بين اللاعبين، وزادت حدة التنافس بينهما خلال التدريبات سعيا للحصول على فرصة فى التشكيلة الأساسية ونيل ثقة السويسرى فايلر المدير الفنى.

ووصل الأهلى تدريباته يومياً على ملعب نادى شباب أهلى دبي، وتحوّلت التقسيمات لما يُشبه مباراة ودية وزاد من وقتها وإثارتها حضور عدد كبير من الجمهور، الأمر الذى أضفى عليها مزيداً من الإثارة، خاصة أن بدلاء الأهلى أعلنوا التحدى فى هذا المعسكر وقدموا أداء جيد خلال المعسكر وهو ما نال رضا وإعجاب المدير الفنى للفريق رينيه فايلر، الذى أكد على تحقيق معسكر الفريق أهدافه حتى الأن من الناحية الفنية وكذلك على صعيد كسر حالة الملل.

وشهد المعسكر الإماراتى حالة من التألق لجميع لاعبى الأهلى، وكان من بينهم البدلاء الذين لم يحصلوا على فرصاً كثيرة مع فايلر أمثال محمد هانى وصالح جمعة ومحمود وحيد وياسر إبراهيم ووليد أزارو وبات واضحاً أن الفترة المقبلة ستشهد منافسة قوية بين الجميع فى الأهلى بما يعود بالفائدة على الفريق ككل فى النهاية، لاسيما وأن الفريق يمر بفترة جيدة للغاية على صعيد النتائج وتحديداً منذ تولى فايلر المسئولية حيث قاد الأحمر للفوز فى 6 مباريات محلية وأفريقية الأمر الذى أثار حالة من الاستقرار والارتياح فى الفريق.