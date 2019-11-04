"سيخضع لجراحة".. إيفرتون يكشف حجم إصابة جوميز

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
أصدر نادي إيفرتون الإنجليزي بيانًا رسميًا للكشف عن حجم إصابة أندريه جوميز لاعب التوفيز التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام توتنهام بالدوري الإنجليزي.
وتعرض جوميز لإصابة خطيرة خلال المباراة بعد تدخل من الكوري الجنوبي سون هيونج مين نجم توتنهام، ليخرج البرتغالي متأثرًا بإصابته.
وقال إيفرتون في بيانه: "سيخضع أندريه جوميز لعملية جراحية اليوم الاثنين بعد تعرضه لإصابة في الكاحل خلال مواجهة توتنهام".
وأضاف البيان: "اللاعب تعرض للإصابة في الشوط الثاني من المباراة وتم نقله إلى المستشفى، وأكدت الفحوصات الطبية إصابته بكسر وخلع في الكاحل الأيمن".
جدير بالذكر أن المباراة أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ11 من بطولة الدوري الإنجليزي وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
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