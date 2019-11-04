عمر جابر عن الانتقال للزمالك: بيتي.. ولا عروض رسمية حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تحدث عمر جابر، لاعب فريق بيراميدز، عن موقفه من الانتقال لصفوف الزمالك، بأن القلعة البيضاء بيته، إلا أن إدارة ناديه لم تتلق أي عروض رسمية حتى الآن.

وأضاف عمر جابر خلال تصريحاته عبر شاشة "تايم سبورتس" :"الزمالك بيتي، لكن لم أتلق أي عرض رسمي ولم يتحدث معي أحد، وإدارة بيراميدز لم تتلق أي عروض".

وكان طارق يحيى، رئيس اللجنة الفنية بنادي الزمالك، أكد أن إدارة القلعة البيضاء تحدثت مع مسئولي بيراميدز للحصول على خدمات عمر جابر (طالع التفاصيل).

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وبدأ عمر جابر مسيرته مع الزمالك في 2010 حيث التحق للفريق الأول في نفس العام ليشارك بقميص الأبيض ستة مواسم ليرحل بعد ذلك للاحتراف الأوروبي عبر فريقي بازل السويسري ولوس أنجولوس الأمريكي.

وعاد عمر جابر إلى مصر عبر بوابة فريق بيراميدز في الصيف قبل الماضي في صفقة لم يعلن قيمتها المالية.

وانتقل عمر جابر للحديث عن مباراة فريقه أمام يانج أفريكانز التنزاني، ليرد قائلاً :"هدفنا المنافسة على الكونفدرالية، لكن التركيز الآن على مسابقة الدوري".

واستطاع بيراميدز أن يصل إلى دور المجموعات بمسابقة الكونفدرالية عقب الفوز على يانج أفريكانز (5-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.