شارموفرز ونسمة محجوب مفاجأة حفل افتتاح بطولة امم افريقيا

كشفت الشركة الراعية لاتحاد الكرة، والمكلفة بتولي مهام تنظيم افتتاح بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة ،والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل، النقاب عن مفاجأة حفل افتتاح البطولة.

واتفقت الشركة الراعية مع فرقة شارموفرز الشهيرة، والنجمة نسمة محجوب، على احياء حفل الافتتاح، والذي سيشهد ايضا العديد

من الفقرات الأخرى.ويعود نظام تذكرتي للعمل في بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة، ،حيث سيتم حجز تذاكر البطولة عبر تطبيق الشركة، وذلك بعد النجاح الكبير لنظام تذكرتي في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر العام الجاري.وتضم بطولة أمم افريقيا تحت ٢٣ سنة في النسخة الحالية أقوى فرق القارة السمراء مقسمة على مجموعتين، حيث يقع منتخبنا الوطني فى المجموعة الأولى، ويبدأ مواجهاته أمام مالي يوم 8 نوفمبر وهو نفس يوم افتتاح البطولة، ثم غانا يوم 11 و الكاميرون يوم 14 وسيستضيف استاد القاهرة مباريات المجموعة ، بينما يستضيف استاد السلام مباريات المجموعة الثانية التى تضم كلا من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب افريقيا.