سر تراجع اتحاد الكرة عن تطبيق تقنية Goal Line Technology في الدوري

كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة، عن سبب تراجع اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية برئاسة عمرو الجنايني، عن تطبيق تقنية Goal Line Technologyفي الدوري خلال الموسم الحالي.
قال المصدر: "بالفعل كانت هناك مساع لتطبيق التقنية في الدوري، لكنعندما شرع اتحاد الكرة في معرفة الاحتياجات، وجد أنه يجب توفير 6 كاميرات خلف كل مرمى، وهو أمر صعب خلال الوقت الحالي، لذا تقرر التراجع عن تطبيق التقنية".
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