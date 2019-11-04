3 شركات تعرض تصميم الكرة الرسمية للدوري والكأس

علمت "الوفد"، أن اتحاد الكرة تلقى عروضًا من 3 شركات خلال الأيام الماضية، لتصميم الكرة الرسمية للدوري الممتاز خلال الموسم الحالي 2019/2020.
وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة، أن الشركات هينوفافيرا المرخصة في النمسا والاتحاد الأوروبي، والتي يمتلكها رجل الأعمال محمود الأسيوطي، وشركة جول التي تملك توكيل ماركة سبورتا في مصر، بجانب شركة أجنبية ثالثة ستكون مفاجئة.
وقال المصدر إن اتحاد الكرة بصدد إعلان إجراء مزايدة من أجل اختيار الشركة صاحبة العرض الأفضل، موضحًا أن اتحاد الكرة اشترط على كل شركة توفير 50 كرة لمنحها لأندية الدوري الممتاز لتجريبها خلال التدريبات.
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