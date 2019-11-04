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صدمة في اتحاد الكرة بشأن تطبيق تقنية الفيديو بالدوري

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 تلقى اتحاد الكرة صدمة بشأن تطبيق تقنية الفيديو في

الدوري خلال الموسم الحالي مع بداية الدور الثاني، بحسب ما أعلن مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية.

 أرسل IFAB خطابًا رسميًا لاتحاد الكرة، يؤكد فيه صعوبة تطبيق تقنية الفيديو في

منتصف الموسم لأن المسألة تحتاج إلى وقت، ورد اتحاد الكرة بأنه يسعى بكل قوة لتطبيق التقنية ومستعد لجميع المتطلبات.

 شهدت الأيام الماضية اتصالات شفهية بين مسئولي اتحاد

الكرة والاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، وأكد خلالها مسئولو الفيفا أنه يمكن تطبيق التقنية خلال شهر ونصف، لكنهم لن يكونوا متأكدين من اتخاذ الحكام للقرارات الصحيحة بسبب قلة وقت التدريب.

 جدير بالذكر أن الـIFAB هو اختصار لـInternational Fifa Association Board، وهو الجهة المسئولة عن قوانين كرة القدم والتحكيم بالاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

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