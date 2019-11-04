بايرن يفسخ عقد المدرب كوفاتش بعد الخسارة المذلة من فرانكفورت

قال بايرن ميونيخ بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم إنه فسخ عقد المدرب نيكو كوفاتش بالتراضي بعد يوم واحد من الهزيمة المذلة 5-1 أمام أينتراخت فرانكفورت.



وأشار النادي في بيان إلى أن كوفاتش رحل ”بعد الاتفاق“ بينه وبين النادي الذي تراجع إلى المركز الرابع بعد الهزيمة الثقيلة.



وأضاف كارل-هاينتس رومنيجه الرئيس التنفيذي لبايرن ”أداء الفريق في الأسابيع الماضية والنتائج التي حققها أظهر أننا بحاجة إلى إجراء.



”دخلت في نقاش مفتوح ومهم مع نيكو في هذا الشأن اليوم الأحد ونتيجة لذلك لم يعد نيكو مدربا لبايرن“.



وكانت الهزيمة أمام أينتراخت هي الثانية لبايرن هذا الموسم كما تعادل ثلاث مرات.



وتابع رومنيجه ”نشعر بالأسف تجاه هذا التطور. أود توجيه الشكر لنيكو كوفاتش بالنيابة عن بايرن لعمله وخاصة بعد فوزه بالثنائية (الدوري والكأس) في الموسم الماضي“.



وسيتولى هانز فليك مساعد كوفاتش المسؤولية في مباراتي أولمبياكوس بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء وبروسيا دورتموند في الدوري يوم السبت.



وقال كوفاتش الذي تولى المسؤولية في 2018 بعد فترة مع أينتراخت إنه كان ”القرار الصحيح“.



وأضاف ”توصلت إلى هذا القرار بعد النتائج والأداء الذي قدمناه مؤخرا“.



وتابع ”خلال هذه الفترة حققنا اللقب (الدوري) وكأس ألمانيا وكأس السوبر الألمانية. كان وقتا جيدا. أتمنى التوفيق للنادي والفريق“.



ويقدم بايرن أداء متواضعا هذا الموسم ويحتل المركز الرابع في الدوري وهو الأسوأ له في عشرة أعوام واهتزت شباكه بالعدد الأكبر من الأهداف عند هذه الفترة خلال العقد الماضي من الزمن.



وبينما يعتلي صدارة مجموعته في دوري الأبطال بفضل ثلاثة انتصارات من بينها الفوز الكبير 7-2 على توتنهام هوتسبير لم يصل بايرن إلى المستوى الذي ساعده على السيطرة في الدوري في المواسم السبعة الماضية وحصد لقب دوري الأبطال في 2013.



وبافتقاره لخطة هجومية واضحة اعتمد الفريق على أهداف روبرت ليفاندوفسكي لإخراجه من الأزمات إذ هز المهاجم البولندي الشباك 14 مرة في عشر مباريات في الدوري.



ويعاني الفريق على مستوى الدفاع على الرغم من وجود الفرنسيين بنجامين بافارد والمصاب لوكا هرنانديز الفائزين بكأس العالم ولا يزال فيليب كوتينيو بعيدا عن مستواه.





وجاء كوفاتش كاختيار غير باهظ بعد سلسلة من الأسماء الكبيرة تضمنت لويس فان جال ويوب هاينكس وبيب جوارديولا وكارلو أنشيلوتي.



وأشارت وسائل إعلام ألمانية إلى أن إيريك تن هاج مدرب أياكس أمستردام أحد أبرز المرشحين لخلافة كوفاتش.

