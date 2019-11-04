رياضة | مباراة توتنهام وإيفرتون .. بكاء سون وإصابة جوميز في تحقيقات العنصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباراة توتنهام وإيفرتون .. بكاء سون وإصابة جوميز في تحقيقات العنصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتحت مباراة توتنهام وإيفرتون بعد تدخل هيونج مين سون في إصابة جوميز بكسر في كاحل قدمه اليمنى خلال المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 في الدوري الإنجليزي الباب حول الهتافات العنصرية ضد اللاعبين.

وأصدر نادي إيفرتون بيانًا أكد فيه أن لاعبه أندريه جوميز سيخضع لجراحة عاجلة لكنه لم يحدد جدولاً زمنيًا لعودته إلى الملاعب بينما توالت الدعوات الموالية لدعم اللاعب الشاب.

وكشفت صحيفة "صن" البريطانية عن أن نادي إيفرتون قرر فتح تحقيق واسع بسبب الهتافات العنصرية التي تعرض له هيونج مين سون من مشجع بعد طرده في مباراة توتنهام وإيفرتون عقب إصابة نجم الفريق الأزرق.

إيفرتون يحقق في العنصرية

وظهرت عدة صور لمشجع يقوم بحركة عنصرية بينما كان المهاجم الكوري الجنوبي ينخرط في البكاء بعد تأكده من خطورة إصابة جوميز لم يتمالك نفسه رغم محاولات مواساته.

وقالت الصحيفة على لسان مصدر لها: "إيفرتون يحقق قي تصرف عنصري من قبل أحد المشجعين في اللقاء ويدين أي تصرف عنصري لأن مثل هذه التصرفات ليس لها مكان في ملعبنا ولا في نادينا ولا في مجتمعنا".

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فيما ظهرت بعض الدعوات من الجماهير مطالبة بمنع المشجع الذي هاجم نجم السبيرز من دخول الملعب مدى الحياة خاصة بعد البكاء الشديد له خاصة أن لم يقصد هذه الإصابة على الإطلاق ولم تكن لديه أي نية للإيذاء.

ومن المقرر أن تطعن إدارة السبيرز على قرار طرد نجمها بعد ظهور لقطات تؤكد أن الحكم غير رأيه.