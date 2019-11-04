رياضة | مفاجأة.. أرسنال يجتمع مع المدرب البديل لأوناي إيمري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. أرسنال يجتمع مع المدرب البديل لأوناي إيمري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن وجود تفاوض جاد بين إدارة نادي آرسنال الإنجليزي ، مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو ، لتولي مهمة الفريق اللندني ، خلفاً للإسباني أوناي إيميري .

ظهر المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بشكل بارز في مهمة آرسنال حيث استمر نادي لندن في فقد صبره مع أوناي إيمري بسبب النتائج السيئة والمستويات الضعيفة التي يقدمها مع الفريق.

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يستطيع البرتغالي جوزيه مورينيو العودة إلى العمل في الدوري الإنجليزي الممتاز مع أول وظيفة له منذ مغادرة مانشستر يونايتد.

وفقًا لصحيفة "التايمز" الإنجليزية ، أن عقد فريق الجانرز اجتماعًا مع مورينيو هذا الأسبوع ، وأنهم سعداء بما يمكن أن يحضره إلى آرسنال.

آرسنال يائس من العودة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل ، والأمور لا تبدو جيدة في ظل وجود أوناي إيمري ، لأن المشجعين يشعرون بالإحباط بسبب المدرب الإسباني.