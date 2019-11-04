رياضة | فيضان من دموع سون بسبب إصابة أندريه جوميز المرعبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيضان من دموع سون بسبب إصابة أندريه جوميز المرعبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غادر سون هيونج مين ملعب المباراة في الدقيقة 78 بعد اشتباكه مع اندريه غوميز ، وتسبب له بفيضان من الدموع بعد أن شاهد حالة لاعب خط الوسط البرتغالي.

انتهى جوميز بالوصول إلى سيرج أوريير بعد ظهوره ، حيث أظهرت الصور التلفزيونية بعد ذلك مدى إصابة نجم إيفرتون.

غادر لاعب برشلونة السابق الملعب على نقالة ، بينما لم يستطع سون ، الذي تم طرده ، تصديق ما حدث.

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في هذه الأثناء ، صلى أويري من أجل جوميز بعيدًا عن المكان الذي كان يكذب فيه ، ورد فعل لوكاس مورا والابن عندما يرون غوميس أمر مفهوم ؛ وضعوا أيديهم على وجوههم ونظروا بعيدا.

أثناء حدوث ذلك ، حاول لاعبو فريق لوكاس ديني وفابيان و توسون إرضاء جوميز ، الذي كان واضحًا في الكثير من المعاناة ، كما هو مبين في الصور. تأثرت هذه اللعبة بشكل خاص حتى غادر الملعب.

بينما ننتظر لاكتشاف مدى الإصابة ، من شبه المؤكد أن جوميز سيغيب لعدة أشهر بسبب هذه الإصابة.

ومن المقرر أن يغيب نجم توتنهام سون لمدة 3 مباريات كعقوبة الطرد المباشر في الدوري الإنجليزي بعد إصابته للبرتغالي أندريه جوميز