رياضة | هل يكرر الاوليمبي المصري إنجاز أمستردام 1928 ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يكرر الاوليمبي المصري إنجاز أمستردام 1928 ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتأهب الشعب المصري لإنطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام المؤهلة إلى أوليمبياد طوكيو 2020 والتي سيشارك بها ثمانية منتخبات أفريقية تم تقسيمها على مجموعتين .

ضمت المجموعة الاولى منتخبات مصر ومالي والكاميرون بالإضافة إلى المنتخب الغاني فيما سيلعب في المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا والمنتخب الزامبي .

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الخليج 365 الرياضي " الضوء على ابرز مشاركات المنتخب المصري الأوليمبي في الأوليمبياد .

البداية كانت مع إنجاز الفراعنة في دورة الألعاب الأوليمبية التي أقيمت في العاصمة الهولندية أمستردام عام 1928 وقت أن حصل المنتخب وقتها على المركز الرابع .

وبدأ الفراعنة مشوارهم في البطولة بمواجهة المنتخب التركي في الدور الاول ونجحوا في تحقيق الفوز بنتيجة عرضية إستقرت عند 7-1 .

وسجل سباعية الفراعنة في تلك المباراة مختار التتش هاتريك ومحمد حمودة هدفين وجمبيل الزوبير وعلي رياض هدفاً لكلاً منهما .

Advertisements

وفي الدور الثاني نجح المنتخب المصري في تحقيق الفوز على المنتخب البرتغالي بهدفين مقابل هدف من إمضاء مختار التتش وعلي رياض .

وبفوزه في مباراتي الدور الأول والثاني وجد المنتخب المصري نفسه في الدور نصف النهائي لمواجهة التانجو الأرجنتيني الذي إكتسح الفراعنة بسداسية نظيفة .

وفي لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع خسر المنتخب المصري بنتيجة 11-3 من منتخب إيطاليا ليحصد المركز الرابع في إنجاز تاريخي .

وحصل على الميدالية الذهبية في تلك النسخة من البطولة المنتخب الأوروجوياني بعد فوزه على نظيره الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف واحد .

وقاد المنتخب المصري في تلك المنافسات المدير الفني الأسكتلندي جيمس ماكراي وشهدت البطولة رفض النادي الأهلي سفر اللاعب حسين حجازي مع البعثة بعد أن تم إيقافه لمدة 90 يوماً " ثلاثة أشهر ".

ويطمح شوقي غريب ورفاقه في تحقيق واحد من المراكز الأولى المؤهلة مباشرةً إلى أوليمبياد طوكيو 2020 لتحقيق إنجاز رفقائهم في أمستردام 1928 .