رياضة | "السرية" شعار شوقي غريب لتحقيق أمم أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "السرية" شعار شوقي غريب لتحقيق أمم أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفرض شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي تحت ثلاثة وعشرين عاماً سرية كبيرة على التدريبات وذلك قبل إنطلاقة بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي من المنتظر أن تنطلق بداية من يوم 8 نوفمبر وتحتضنها مدينة القاهرة .

وفي تصريحات صحفية أدلى بها غريب أكد أنه يطمح في أن تساند الجماهير المصرية الفراعنة ويمتنى منهم الحضور في المدرجات لمؤازرة اللاعبين ومنحهم الكثير من الدوافع المعنوية الكبيرة لتحقيق الحلم وهو الفوز باللقب والوصول إلى أوليمبياد طوكيو التي ستقام العام المقبل 2020.

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ومن ناحية أخرى فإن حالة الإنضباط التي فرضها المدير الفني للأوليمبي على اللاعبين داخل المعسكر متمثلة في منع حضور الإعلاميين للتدريبات ما يجعلها تقتصر على أعضاء الجهاز الفني فقط والطاقم المشارك ضمن إعداد وتهيئة أرضية الملعب فقط .

ويشارك المنتخب المصري في البطولة بصفته المنظم ويلعب في المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه منتخبات غاية في القوى مثل المنتخب الغاني صاحب البصمة الأولى في الأوليمبياد بالإضافة إلى منتخب مالي والمنتخب الكاميروني الذي يتوفر على لاعبين يشاركون في الأندية الأوروبية الكبرى .