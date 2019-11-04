رياضة | جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين.. 3 مواجهات قوية واختبار جديد للاتحاد السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين.. 3 مواجهات قوية واختبار جديد للاتحاد السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدول مواعيد مباريات اليوم، عندما تنطلق الكثير من المواجهات الهامة اليوم الأثنين الموافق 4 / 11 / 2019، لذلك نعرض لكم مواعيد مباريات اليوم لمشاهدتها والاستمتاع بها فور إنطلاقها.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الأثنين والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي "الجولة الـ11"

سبال x سامبدوريا، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 مساءًا بتوقيت الإمارات، و8:45 مساءًا بتوقيت تونس، و7:45 مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري البرتغالي "الجولة العاشرة"

بيلينينسيس x باكوس دي فيريرا، تقام المباراة في تمام 9:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، و8:00 مساءًا بتوقيت تونس، و7:00 مساءًا بتوقيت جرينتش.

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بورتيمونينسي x سانتا كلارا، تقام المباراة في تمام 11:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة، و1:00 صباح الغد بتوقيت الإمارات، و10:00 مساءًا بتوقيت تونس، و9:00 مساءًا بتوقيت جرينتش.

فيتوريا سيتوبال x بوافيستا، تقام المباراة في تمام 11:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة، و1:00 صباح الغد بتوقيت الإمارات، و10:00 مساءًا بتوقيت تونس، و9:00 مساءًا بتوقيت جرينتش.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي "الجولة السادسة"

مولودية وجدة x يوسفية برشيد، تقام المباراة في تمام 8:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و9:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و10:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، و7:00 مساءًا بتوقيت تونس، و6:00 مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة المغربية الرياضية.

جدول مواعيد مباريات اليوم في البطولة العربية "إياب دور الـ16"

الاتحاد السعودي x الوصل الإماراتي، تقام المباراة في تمام 7:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، و6:00 مساءًا بتوقيت تونس، و5:00 مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1.