رياضة | عاجل.. ميسي وسواريز يغلقان الباب في وجه نجم البارسا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ميسي وسواريز يغلقان الباب في وجه نجم البارسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا تسير الاوضاع داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الأسباني كما يرام بل وأصبحت أسوأ فأسوأ فبخلاف الأداء السيء الذي يقدمه الفريق في المباريات القليلة الماضية من عمر الليجا والتي كانت آخرها الخسارة من فريق نادي ليفانتي بهدف واحد مقابل ثلاثة .

فإن العلاقة بين نجوم الفريق متوترة للغاية قبل الموقعة المرتقبة التي تنتظر رفقاء ليونيل ميسي أمام سلافيا براج في بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب الكامب نو والتي من المنتظر أن يعاني فيها الفريق لتحقيق الفوز بعد حصد الثلاثة نقاط ذهاباً بالتشيك بنتيجة هدفين مقابل هدف .

وأفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة من إسبانيا عن وجود أزمة بين ثلاثي خط الهجومي ميسي وسواريز وأنطوان جريزمان حيث تحالف الثنائي الأرجنتيني والأروجوياني ضد نجم أتلتيكو مدريد السابق وحامل لقب كأس العالم مع فرنسا 2018 .

Advertisements

ويشعر اللاعب بحالة كبيرة تتمثل في التجاهل على عكس ما كان يرغب في أن يحدث كما كان الحال عليه مع نيمار الذي رحل صوب باريس سان جيرمان وترك مركز الجناح الأيسر فارغ من دون أي لاعب.

وربما لم ينس الثنائي ميسي وسواريز الفيلم الذي خرج فيه جريزو ورفض الأنتقال إلى برشلونة وتمسك وقتها بالبقاء في صفوف الروخيبلانكوس على الرغم من خروج ميسي وسواريز في أكثر من مناسبه للترحيب بقدومه.

وكانت آخر مشاهد عدم الحب بين الثلاثي بعد مباراة بلد الوليد التي تمكن فيها أبناء فالفيردي من تحقيق الفوز بخماسية ودخل فيها الفرنسي بديل إلى انه بعد المباراة غادر أرضية الميدان وحيداً ولم يحتفل مع زملاءه .