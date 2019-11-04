رياضة | برشلونة يدرس الاستغناء عن نجمه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يدرس الاستغناء عن نجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة يدرس الاستغناء عن نجمه الفرنسي عثمان ديمبيلي وذلك في ظل عدم قدرة النجم الفرنسي على إثبات نفسه مع الفريق بالإضافة إلى الإصابات المتكررة التي يعاني منها.

وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن إدارة برشلونة تدرس بيع النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي وذلك في حالة وصول عرض مغرٍ ومثير للنجم الفرنسي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ديمبلي البالغ من العمر 22 عاماً فشل في إثبات نفسه مع البلوجرانا منذ إنضمامه إلى الفريق، حيث أنه غير ملتزم بالإضافة إلى معاناته من الإصابات المتكررة والتي حالت دون تطوره.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن عثمان ديمبيلي انضم إلى برشلونة في عام 2017 من بروسيا دورتموند مقابل 125 مليون يورو وخاض مع برشلونة 70 مباراة وسجل 19 هدفاً وصنع 17 آخرين .

وكشفت تقارير صحفية إسبانية الشهر الماضي أن الاتحاد الإسباني أصدر بيانًا رسميًا عن الطعن الذي تقدم به برشلونة ضد العقوبة المفروضة على نجمه الفرنسي عثمان ديمبلي.

وذكرت التقارير أن ديمبلي تعرض للطرد أثناء مواجهة أشبيلية في الدوري الإسباني بسبب حديثه غير اللائق مع ماتيو لاهوز حكم المباراة ليتم فرض عقوبة الإيقاف لمباراتين عليه.

Advertisements

وأشارت التقارير إلى أنه تم رفض الطعن الذي قدمه برشلونة حول طرد ديمبلي بالإضافة إلى رونالد أراوخو مدافع الفريق.

وأوضحت التقارير أنه يجوز لبرشلونة تقديم استئناف إلى المحكمة الإدارية في غضون 15 يومًا اعتباراً من يوم صدور العقوبة بعد استلام الإخطار.

وأفادت التقارير بأن برشلونة كان يحاول الطعن ليلحق ديمبلي بمباراة الكلاسيكو التي كان مُقرر إقامتها في 26 أكتوبر الحالي والتي قرر اتحاد الكرة الإسباني تأجيلها رسميًا وإقامتها في 8 ديسمبر المقبل.

وكان الفرنسي عثمان ديمبلي نجم برشلونة مهدد بالغياب عن مواجهة كلاسيكو الأرض أمام ريال مدريد والتي كان من المقرر إقامتها يوم 26 من شهر أكتوبر الماضي.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن برشلونة يبذل أقصى جهده من أجل تجهيز ديمبلي لمباراة كلاسيكو الأرض مشيرة إلى تجهيز النادي للاستئناف على البطاقة الحمراء التي حصل عليها ديمبلي في المباراة الأخيرة.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن ديمبلي تعرض للطرد في مباراة فريقه الأخيرة أمام أشبيلية في الدوري الإسباني بعد أن تفوه بكلمات قوية ضد حكم اللقاء على خلفية طرده لزميله رونالد أراخو.