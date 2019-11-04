رياضة | برشلونة يستقر على بديل فالفيردي

أشارت بعض التقارير الصحفية اليوم، إلى اقتراب رونالد كومان المدير الفني للمنتخب الهولندي لكرة القدم، من تولي المسئولية الفنية لنادي برشلونة الإسباني، خلال الفترة المقبلة.

وكان برشلونة، تعرض لهزيمة قاسية من ليفانتي بثلاثية مقابل هدف وحيد، بالمباراة التي

أقيمت بينهما مساء أمس بالجولة الثانية عشر للدوري الإسباني.