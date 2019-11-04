رياضة | برشلونة يستقر على بديل فالفيردي

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يستقر على بديل فالفيردي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 07:29 ص
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فالفيردي
محمد الصو
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وكان برشلونة، تعرض لهزيمة قاسية من ليفانتي بثلاثية مقابل هدف وحيد، بالمباراة التيأقيمت بينهما مساء أمس بالجولة الثانية عشر للدوري الإسباني.
وشنت جماهير الفريق الكتالوني، غضبها على أرنيستو فالفيردي المدير الفني عقب المباراة، وحملته مسئولية الهزيمة مطالبة برحيله عن تدريب الفريق بالوقت الجاري.
وجاء ربط الصحافة بوجود كومان على رأس المرشحين لتدريب البلوجرانا في حال رحيل فالفيردي، بسبب وجود بند في عقده مع اتحاد بلاده يتيح له بالرحيل في حال تلقيه عرضا من الفريق الكتالوني.
وقال كومان ردًا على هذه الشائعات، فى تصريحات لشبكة "فوكس سبورتس": "من المؤسف الكشف عن هذا البند، لقد ناقشت الأمر مع المدير الرياضى للاتحاد الهولندى، الذى كشف عن البند، لم تكن خطوة موفقة من جانبه ولكننى لم أعد أشعر بالغضب".
واختتم، "أعتقد أن هذا الأمر ولا أرغب في التحدث خلاله كثيرا، ولن أرحل عن تدريب هولندا قبل بطولة الأمم الأوروبية يورو 2020"
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