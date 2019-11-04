رياضة | أحمد جمعه يعلق على تجاهل جهاز كوبر له: مكنتش في دماغهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد جمعه يعلق على تجاهل جهاز كوبر له: مكنتش في دماغهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث قائد النادي المصري أحمد جمعة مهاجم الفريق البورسعيدي، عن سبب أزمته النفسية خلال الفترة الماضية، بعد عودته من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

وصرح جمعة عبر فضائية "صدى البلد": "بعد عودتي من الإصابة عاودتني بعض الآلام، وهو ما تسبب في ألم نفسي كبير لي، لكن الجهاز الطبي للمصري بذل معايا جهدا كبيرا ونجحت في التعافي من إصابتي والمشاركة والتسجيل من جديد في لقاء كوت دي أور في الكونفيدرالية".

وأبدي جمعه سعادته بالانضمام لمنتخب مصر مؤكدًا أنها ثقة كبيرة من الجهاز الفني وأنه سيقاتل للحفاظ على الفرصة، مشيرًا إلى أنه كان مندهشا من الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر السابق عندما اكتفى بمهاجم واحد في كأس العالم.

وأنهي مهاجم المصري حديثه: "كنت حاسس إني مش في دماغهم وخدوني المنتخب علشان الضغط الإعلامي"، معترفًا بأن قلة تسجيل المهاجمين للأهداف في الدوري مؤخرًا تعد أزمة كبيرة، خاصة وأن وجود مهاجمين أمثال عمرو زكي وعماد متعب وحسام حسن كان سيفرق بشكل كبير.

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