رياضة | أحمد جمعه يعلق على تجاهل جهاز كوبر له: مكنتش في دماغهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد جمعه يعلق على تجاهل جهاز كوبر له: مكنتش في دماغهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تحدث قائد النادي المصري أحمد جمعة مهاجم الفريق البورسعيدي، عن سبب أزمته النفسية خلال الفترة الماضية، بعد عودته من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.
وصرح جمعة عبر فضائية "صدى البلد": "بعد عودتي من الإصابة عاودتني بعض الآلام، وهو ما تسبب في ألم نفسي كبير لي، لكن الجهاز الطبي للمصري بذل معايا جهدا كبيرا ونجحت في التعافي من إصابتي والمشاركة والتسجيل من جديد في لقاء كوت دي أور في الكونفيدرالية".
وأبدي جمعه سعادته بالانضمام لمنتخب مصر مؤكدًا أنها ثقة كبيرة من الجهاز الفني وأنه سيقاتل للحفاظ على الفرصة، مشيرًا إلى أنه كان مندهشا من الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر السابق عندما اكتفى بمهاجم واحد في كأس العالم.
وأنهي مهاجم المصري حديثه: "كنت حاسس إني مش في دماغهم وخدوني المنتخب علشان الضغط الإعلامي"، معترفًا بأن قلة تسجيل المهاجمين للأهداف في الدوري مؤخرًا تعد أزمة كبيرة، خاصة وأن وجود مهاجمين أمثال عمرو زكي وعماد متعب وحسام حسن كان سيفرق بشكل كبير.
المصري يعيد ميمي عبد الرازق مديراً لقطاع النائين بالنادي
وفي سياق منفصل أعلن مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية تعيين الكابتن ميمي عبد الرازق المدير الفني الأسبق لفريق سموحة، مديراً فنيا لقطاع الناشئين بالنادي خلفاً لمدير قطاع الناشئين السابق عباس نور الدين.
فيما قرر أيضاً مجلس إدارة النادي المصري تعيين علي السعيد مشرفا للبراعم بالنادي المصري.
وتقدم ميمي عبد الرازق باستقالته من تدريب نادي منتخب السويس، بعد إجرائه لعملية دقيقة بالقلب ليتولى محمد صلاح همام الفريق السويسي قبل انطلاق دوري الدرجة الثانية، بأسبوع فقط.
والجدير بالذكر أن ميمي عبد الرازق سبق له أن تولى رئاسة قطاع الناشئين للنادي المصري الموسم الماضي، ولم يستمر طويلا حتى استعان به مجلس المصري لقيادة الفريق الاول فنيا خلفا لحسام حسن.