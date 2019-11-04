الامارات | مدرب الوحدة السابق في طريقه للدوري الاسباني

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الوحدة السابق في طريقه للدوري الاسباني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "آص" الاسبانية في نسختها اللاتينية أن مدرب فريق الوحدة السابق، المكسيكي خافيير آغيري أصبح على بعد خطوة من تولي تدريب فريق ليجانس المنافس في الدوري الاسباني لكرة القدم خلفاً للمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بيليجرينو الذي أقيل من منصبه بسبب سوء نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

وكانت أخر محطة للمدرب المكسيكي آغيري في تدريب الأندية مع فريق الوحدة بينما تظل قيادته للمنتخب المصري في كأس الأمم الأفريقية 2019 أخر محطة بالنسبة للمدرب في المجمل إذ ظل أسمه خلال الفترة الماضية يتردد في الاقتراب من العودة مجدداً لدوري الخليج العربي.

وسبق لآغيري وأن تولى تدريب العديد من الأندية الإسبانية من بينهم ريال سرقسطة وأوساسونا وأتلتيكو مدريد وإسبانيول، وذكرت الصحيفة الاسبانية إن اسم آغيري مرتبط بالنجاح مع الأندية الاسبانية من خلال تجاربه السابقة ومن بينها اعادة نادي مثل اتليكتو مدريد ليكون معروف في القارة الأوروبية مجدداً.

ويحتل ليجانيس المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 5 نقاط من فوز واحد في 12 مباراة، وستكون مهمة المدرب المكسيكي آغيري في المقام الأول هي انقاذ الفريق من الهبوط خصوصاً في ظل المنافسة القوية على البقاء مع اسبانيول وسيلتا فيغو.