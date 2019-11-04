التفاصيل الكاملة لإصابة لاعب إيفرتون المروعة.."سون" ينهار ويخرج باكيًا والنادي يعلن تشخيص الإصابة.."فيديو"

تعرض البرتغالى أندريه جوميز، لاعب وسط فريق إيفرتون، لإصابة مروعة، خلال مواجهة ضيفه فريق توتنهام، التى انتهت منذ قليل بالتعادل الإيجابى 1-1، فى ختام مباريات الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

جاءت إصابة جوميز نتيجة عرقلة من جانب المهاجم الكورى الجنوبى لفريق توتنهام سون، والذى دخل فى نوبة بكاء، بعد إصابة لاعب إيفرتون، قبل أن يطرده حكم المباراة، بالبطاقة الحمراء.

وتسببت إصابة اللاعب البرتغالى فى حالة من الخوف الشديد من جانب لاعبى الفريقين، وجماهير إيفرتون الحاضرة فى ملعب "جوديسون بارك".

سون ينهار ويخرج من الملعب باكيًا

خرج الكوري الجنوبي سون هيونج من أرض الملعب باكيا ودخل إلى غرفة الملابس في حالة إنهيار تام ولم يتوقف عن البكاء، بعد تسببه في تعرض أندري جوميش للكسر في لقاء توتنام ضد إيفرتون.

وقال ديلي آلي لاعب بتوتنهام : "لم أقدر على النظر كثيرا لرؤية ما حدث لـ جوميش"وأتمني السلامة والعودة سريعا لـه .

وأردف "سون لم يقصد تماما إصابة جوميش. هو من ألطف الأشخاص في العالم. شخص تتمنى دائما مقابلته ولا يوجد أي شخص مثله".

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وأكمل حديثه قائلا: "سون لا يقدر على رفع رأسه في غرف خلع الملابس. هو مُحطم تماما ومستمر في البكاء منذ لقطة الإصابة".

شاهد لحظة الإصابة

إيفرتون يعلن تشخيص إصابة جوميش

وأعلن إيفرتون في بيانه عن خضوع جوميش لجراحة يوم الاثنين، بعدما خضع لفحوصات طبية في المستشفى أثبتت إصابته بكسر وخلع في الكاحل الأيمن.

ولم يعلن إيفرتون مدة غياب لاعب الوسط البرتغالي.

وأشار النادي إلى أنه سيقدم تفاصيل جديدة بشأن حالة جوميش خلال الفترة المقبلة.

أصدر إيفرتون بيانا بشأن الحالة الطبية للاعبيه أندري جوميش بعدما تعرض لإصابة مروعة خلال التعادل مع توتنام هوتسبرز 1-1 في الدوري الإنجليزي.