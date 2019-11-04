شكرا لقرائتكم المنتخب الأولمبي ينقل تدريباته لاستاد القاهرة استعدادا لمواجهة مالي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض منتخب مصر الأوليمبي تدريباته باستاد القاهرة اليوم الإثنين حيث يستعد منتخب مصر الأولمبى لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الأوليمبى تدريبه فى السابعة مساء اليوم باستاد للقاهرة استعداداً لمواجهة مالي يوم الجمعه فى السابعة مساءاً باستاد القاهرة.

Advertisements

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الأولمبى المصرى فى المجموعة الأولى مع الكاميرون وغانا ومالى، بينما تضم المجموعة الثانية كل من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب افريقيا، حيث تقام مباريات المجموعة الثانية باستاد السلام، بينما تقام مباريات المجموعة الأولى و التى تتواجد مصر بها باستاد القاهرة الدولي.

وضم شوقى غريب 21 لاعباً هم: لحراسة المرمى : عمر رضوان وعمر صلاح و محمد صبحى، وفى خط الدفاع :أسامه جلال و محمود مرعى و محمود الجزار و أحمد رمضان (بيكهام) و محمد عبد السلام و أحمد أبو الفتوح و كريم العراقى، وفى خط الوسط أكرم توفيق و غنام محمد و عمار حمدى و ناصر ماهر و للهجوم رمضان صبحى و طاهر محمد طاهر وإمام عاشور و عبدالرحمن مجدى و مصطفى محمد و صلاح محسن و أحمد ياسر ريان بينما تم إستبعاد كلاً من مصطفى شوبير، ناصر منسى، أحمد حمدى، محمد صادق، أحمد أيمن.