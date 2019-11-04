شكرا لقرائتكم مران الأهلى يتحول لمباريات ودية فى الإمارات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد معسكر فريق الكرة بالاهلي المُقام حالياً في الأمارات حالة من الجدية والتركيز بين اللاعبين وزادت حدة التنافس بينهما خلال التدريبات سعيا للحصول على فرصة في التشكيلة الأساسية ونيل ثقة السويسرى فايلر المدير الفني .

ووصل الاهلى تدريباته يومياً على ملعب نادي شباب أهلي دبي ، وتحوّلت التقسيمات لما يُشبه مباراة ودية وزاد من وقتها وإثارتها حضور عدد كبير من الجمهور ، الأمر الذى أضفى عليها مزيداً من الإثارة خاصة وأن بدلاء الاهلي أعلنوا التحدي في هذا المعسكر وقدموا أداء جيد خلال المعسكر وهو ما نال رضا وإعجاب المدير الفني للفريق رينيه فايلر الذى أكد على تحقيق معسكر الفريق أهدافه حتى الأن من الناحية الفنية وكذلك على صعيد كسر حالة الملل .

وشهد المعسكر الأماراتي حالة من التألق لجميع لاعبي الاهلى وكان من بينهم البدلاء الذين لم يحصلوا على فرصاً كثيرة مع فايلر أمثال محمد هاني وصالح جمعة ومحمود وحيد وياسر أبراهيم ووليد أزارو وبات واضحاً أن الفترة المقبلة ستشهد منافسة قوية بين الجميع في الاهلي بما يعود بالفائدة على الفريق ككل في النهاية لاسيما وأن الفريق يمر بفترة جيدة للغاية على صعيد النتائج وتحديداً منذ تولي فايلر المسئولية حيث قاد الأحمر للفوز في 6 مباريات محلية وأفريقية الأمر الذى أثار حالة من الأستقرار والإرتياح في الفريق.