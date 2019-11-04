حلمى طولان يوظف "ويسا" ظهيرا أيسر فى إنبى بعد "صليبى" زيزو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر حلمى طولان المدير الفنى لإنبى على توظيف عبد الرحمن عامر الشهير بـ"ويسا" لاعب الوسط فى مركز الظهير الأيسر للبترولى، بعد إصابة أحمد عبد العزيز الظهير الأيسر الأساسى للفريق.
وتعرض أحمد عبد العزيز "زيزو" لإصابة عبارة عن قطع في الرباط الصليبي، على أن يجري عملية جراحية خلال الفترة الجارية بعد الإصابة التي لحقت به وستؤدي إلى ابتعاده عن الفريق البترولي ويستعد إنبي بقيادة حلمي طولان لمواجهة الزمالك بعد نهاية فترة التوقف الجارية في بطولة الدوري الممتاز، وسيحرص طولان علي مناقشة مجلس إدارة إنبي في ضم ظهير أيسر لدعم تلك الجبهة في شهر يناير المقبل خلال فترة الانتقالات الشتوية.
وحرص لاعبو إنبي وكذلك حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي الحالي والفريق البترولي السابق على إجراء مكالمات هاتفية لدعم زيزو في الساعات الجارية بعد الإصابة التي تعرض لها.
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