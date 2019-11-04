شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يسابق الزمن للتعاقد مع "مهاجم وباك شمال" فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعكف الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة الصربى ميودراج يسيتش خلال فترة توقف الدورى على مشاهدة أشرطة فيديو لمهاجمين ولاعبين يجيدون فى الجبهة اليسرى سواء داخل مصر أو خارجها، تمهيداً لاختيار أفضلهم وأنسبهم من حيث القيمة المادية وفقاً لميزانية النادى، للبدء فى فتح قنوات اتصال مع وكيله تمهيداً للتعاقد معه فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ميودراج طلب من مسئولى ناديه بعد الاستقرار على اللاعبين سرعة التعاقد معهما لاسيما أن التعاقدات التي أبرمها الدراويش خلال الميركاتو الصيفي الماضي لم تشمل أي ظهير أيسر، الأمر الذي جعل الجهاز الفني يقرر الاعتماد على المدافع إبراهيم أبو اليزيد كظهير أيسر، لحل الأزمة التي يعاني منها الفريق بصفة مؤقتة، فضلا عن حاجة الفريق لمهاجم أجنبى قوى لقيادة خط هجوم الدراويش بجانب المهاجمين المتواجدين.