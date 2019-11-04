شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معسكر الكرة النسائية استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل المنتخب الوطني لكرة القدم النسائية بقيادة حسين عبداللطيف المدير الفني معسكرا مغلقا اليوم الإثنين 4 نوفمبر ويستمر لمدة ستة أيام ضمن الاستعدادات لخوض تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم تحت 20 سنة المقرر لها فبراير المقبل.

ويضم معسكر منتخب مصر للكرة النسائية 24 لاعبة وتقام التدريبات علي فترتين، فترة صباحية تشمل تدريبات بدنية مكثفة تحت إشراف عصام سليمان المعد البدني وتتضمن الفترة المسائية تدريبات خططية بقيادة حسين عبد اللطيف وجهازه المعاون مصطفي منير المدرب العام وفايزة حيدر المدرب المساعد وباسم خيرت مدرب حراس المرمى بالتدريب علي بعض الجمل التكتيكية بهدف رفع درجة التجانس والانسجام بين اللاعبات والتدريب علي طريقة اللعب ويختتم المعسكر بمباراة ودية امام نادي المعادي واليخت يوم الجمعة 8 نوفمبر.



وتسعى سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية بإدارة اتحاد كرة القدم و المشرف على الكرة النسائية لإقامة أكثر من مباراة ودية دولية الفترة المقبلة بناء على طلب حسين عبد اللطيف المدير الفني، الذي أكد ضرورة توفير مباريات دولية للاحتكاك مع مدارس ومستويات مختلفة لاكساب اللاعبات الخبرات الدولية المطلوبة وتجهيزهم قبل مباريات التصفيات.