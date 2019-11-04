بعد قليل.. منتخب غانا يصل القاهرة للمشاركة في كأس أمم إفريقيا

يصل منتخب غانا إلى القاهرة اليوم الإثنين للمشاركة فى بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا التى تقام فى مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري.

وتضم بعثة منتخب غانا 21 لاعبًا وقع عليهم اختيار إبراهيم تانكو المدير الفنى للفريق للمشاركة فى البطولة تنطلق الجمعة المقبل بمباراة مصر ومالى

في المجموعة الأولى التى تضم أيضا غانا والكاميرون.

ويفتقد منتخب غانا في البطولة العديد من العناصر الأساسية لعدم موافقة أنديتهم على المشاركة فى أمم إفريقيا مثل دودا محمد ومجيد أشيميرو وجدعون منساه وعثمان بوكاري وجوزيف بينتسيل وبرنارد تيكبيتي وإسحاق توم.

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وتعتبر بطولة إفريقيا تحت 23 سنة مؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث سيتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدورة التي تقام الصيف المقبل.

ويتواجد منتخب غانا في المجموعة الأولى مع مصر ومالي والكاميرون، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات زامبيا ونيجيريا حامل اللقب وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا.

ومن المقرر أن يعسكر منتخب غانا في أحد فنادق القاهرة على أن يؤدي تدريباته بملعب السكة الحديد خلال البطولة.