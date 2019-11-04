رياضة | تيفيز يكشف الفارق بين رونالدو وميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تيفيز يكشف الفارق بين رونالدو وميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الأرجنتيني كارلوس تيفيز نجم مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي السابق عن الفارق بين زميله السابق في مانشستر يونايتد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي الحالي ومواطنه ليونيل ميسي نجم برشلونة.

وقال تيفيز في تصريحات صحفية:"رونالدو يقضي اليوم كله في الجيم. إنه هاجس يستحوذ عليه. أتذكر اننا كنا بحاجة للذهاب إلى الجيم للتدريب في التاسعة من صباح يوم ما، ووصلت إلى هناك في الثامنة ووجدته موجودا".



وأضاف:"حاولت في المرة التالية أن أصل للجيم في السبعة والنصف ووجدته أيضا في ذلك التوقيت. وفي مرة أخرى، بذلت جهدي لأصل هناك في السادسة والنصف لكنني وجدته هناك أيضا".



واختتم تيفيز تصريحاته قائلاً:"إنه ليس هكذا. الأمور كلها طبيعية بالنسبة له. يتدرب بشكل طبيعي. ذات مرة، لم يكن يسدد الضربات الحرة بشكل جيد ولكنه تدرب على ذلك حتى أصبح قادرا على تسديد الكرة من الضربات الحرة في زاوية المرمى دون عناء، تدرب وتحسن".

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وقام الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري منذ عامين بزيارة إلى الصين واختتمها بالاجتماع مع اللاعب المخضرم كارلوس تيفيز الذي يلعب في الدوري الصيني لكرة القدم.



وقرر الرئيس الأرجنتيني اقتطاع جزء من جولته الآسيوية التي يقوم بها حاليا من أجل جلب استثمارات لبلاده لتناول الغذاء مع تيفيز وعائلته ونشر عبر موقع التوصل الإجتماعي تويتر مقطعا مصورا فيديو للاعب السابق لنادي بوكا جونيورز وهو يوجه التحية للأرجنتين.



وقال تيفيز الذي يلعب لصالح نادي شنجهاي شينهوا في الدوري الصيني الممتاز عبر الفيديو المنشور على تويتر: "أرسل من هنا من الصين عناقا حارا لجميع شعب الأرجنتين".



واستقبل اللاعب الأرجنتيني الكبير هو وزوجته فانيسا مانسيا من قبل ماكري وزوجته السيدة الأولى للأرجنتين جولينا اوادا وابتتهما أنتونيا في الفندق الذي يقيم فيه الرئيس الأرجنتيني ببكين قبل وقت قصير من رحلته الأخيرة في جولته الأسيوية إلى الأراضي اليابانية.



وتجمع تيفيز وماكري علاقة وطيدة وقديمة، حيث كان الأخير رئيسًا لبوكا جونيورز عندما بدأ تيفيز مشواره مع النادي في دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني في 2001.