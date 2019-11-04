رياضة | المصري يعيد ميمي عبد الرازق مديراً لقطاع النائين بالنادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصري يعيد ميمي عبد الرازق مديراً لقطاع النائين بالنادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية تعيين الكابتن ميمي عبد الرازق المدير الفني الأسبق لفريق سموحة، مديراً فنيا لقطاع الناشئين بالنادي خلفاً لمدير قطاع الناشئين السابق عباس نور الدين.

فيما قرر أيضاً مجلس إدارة النادي المصري تعيين علي السعيد مشرفا للبراعم بالنادي المصري.

وتقدم ميمي عبد الرازق باستقالته من تدريب نادي منتخب السويس، بعد إجرائه لعملية دقيقة بالقلب ليتولى محمد صلاح همام الفريق السويسي قبل انطلاق دوري الدرجة الثانية، بأسبوع فقط.

والجدير بالذكر أن ميمي عبد الرازق سبق له أن تولى رئاسة قطاع الناشئين للنادي المصري الموسم الماضي، ولم يستمر طويلا حتى استعان به مجلس المصري لقيادة الفريق الاول فنيا خلفا لحسام حسن.