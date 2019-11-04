رياضة | اليوم.. منتخب غانا يصل القاهرة للمشاركة بأمم إفريقيا تحت 23 عامًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. منتخب غانا يصل القاهرة للمشاركة بأمم إفريقيا تحت 23 عامًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوجه المنتخب الاولمبي لكرة القدم بجمهورية غانا إلى القاهرة اليوم الاثنين للمشاركة فى بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا التى تقام فى مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري.

وتتكون بعثة منتخب غانا من 21 لاعبًا وقع عليهم الاختيار من إبراهيم تانكو المدير الفنى للفريق الغاني، للمشاركة فى البطولة، التي تنطلق الجمعة المقبل بمباراة مصر ومالى، ويحتضنها إستاد القاهرة، في المجموعة الأولى التى تضم أيضا غانا والكاميرون.

ويفتقد منتخب غانا في البطولة بعض الأسماء الأساسية، لعدم موافقة أنديتهم على المشاركة فى أمم أفريقيا المقبلة.

ومن ابرز تلك الأسماء دودا محمد ومجيد أشيميرو وجدعون منساه وعثمان بوكاري وجوزيف بينتسيل وبرنارد تيكبيتي وإسحاق توم.

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وتؤهل بطولة أفريقيا تحت 23 سنة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث سيتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدورة التي تقام الصيف المقبل، باليابان.

وتضم مجموعة منتخب غانا كل من مصر ومالي والكاميرون، ومن المقرر أن تقام مباريات المجمعة الاولي على غستاد القاهرة الدولي.

بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات زامبيا ونيجيريا حامل اللقب وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا، ومن المتظر أن يحتضن ملعب بترو سبورت مواجهات المجموعة.

يذكر أن المنتخب الغاني سيعسكر في أحد فنادق القاهرة الكبري، على أن يؤدي تدريباته بملعب السكة الحديد بمدرينة نصر، خلال البطولة.