شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يترقب الميركاتو الشتوى لضم ظهير أيسر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعكف الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة الصربى ميودراج يسيتش خلال فترة توقف الدوري على مشاهدة أشرطة فيديو لمهاجمين ولاعبون يجيدون فى الجبهة اليسرى سواء داخل مصر أو خارجها تمهيداً لإختيار أفضلهم وأنسبهم من حيث القيمة المادية وفقاً لميزانية النادى للبدء فى فتح قنوات اتصال مع وكيله تمهيداً للتعاقد معه فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة .

ميودراج طلب من مسئولى ناديه بعد الاستقرار على اللاعبان سرعة التعاقد معهما لاسيما أن التعاقدات التي أبرمها الدراويش خلال الميركاتو الصيفي الماضي، لم تشمل أي ظهير أيسر الأمر الذي جعل الجهاز الفني يقرر الاعتماد على المدافع إبراهيم أبو اليزيد، ظهير أيسر، لحل الأزمة التي يعاني منها الفريق بصفة مؤقتة فضلا عن حاجة الفريق لمهاجم أجنبى قوى لقيادة خط هجوم الدراويش بجانب المهاجمين المتواجدين.