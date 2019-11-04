شكرا لقرائتكم فايلر يرفض الوديات فى معسكر الإمارات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود فريق الكرة الأول بالأهلي للتدريبات اليوم بمعسكر الأمارات بعدما حصل على راحة أمس. ومنح فايلر اللاعبين حرية القيام بجولة حُرة في مدينة دبي من أجل التسوق والترفيه. ويتدرب الأهلي اليوم بملعب شباب أهلي دبي الذى يبعد نحو 20 دقيقة عن مقر إقامة الاهلي في دبي ، فيما قرر الجهاز الفني للفريق إلغاء فكرة إقامة مباراة ودية خلال المعسكر الحالي والإكتفاء بالتدريبات اليومية للتحضير للمواجهات المهمة التي يخوضها الفريق في المرحلة المقبلة بمنافسات بطولة الدوري الممتاز أو بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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