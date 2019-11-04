شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستضيف جولدى وديا اليوم فى نهاية معسكر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الزمالك، مساء اليوم الإثنين، فريق جولدي، على ملعب النادى الأبيض، وذلك فى المباراة الودية التى طلب الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق خوضها عقب نهاية معسكر الفريق في مدينة السادس من أكتوبر.

ويرغب "ميتشو" المدير الفنى للزمالك فى تطبيق الأفكار الفنية والجمل التى عمل على تلقينها للاعبين فى معسكر أكتوبر لتكون بروفة للمنافسات القادمة سواء المحلية أمام إنبي أو المنافسات الأفريقية، حيث سيواجه الأبيض نظيره مازيمبى الكونغولي، يوم 30 من شهر نوفمبر الجاري.

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كما يسعى ميتشو من خلال الودية على الوقوف على تحسن الحالة البدنية للاعبى الفريق عقب خوض المران على فترتين طوال المعسكر لتنفيذ برنامج بدني وتأهيلي متخصص لكل لاعب للارتقاء بمعدلات اللياقة البدنية للفريق كما سيمنح ميتشو، الفرصة، من خلال الودية لعدد من البدلاء والمستبعدين للوقوف على مستواهم.

يذكر أن الزمالك دخل فى معسكر مغلق فى مدينة السادس من أكتوبر منذ يوم الخميس الماضى، على أن يتم ختام المعسكر اليوم بالمباراة الودية التى سيتوجه الفريق لخوضها على ملعبه فى ميت عقبة وذلك على هامش توقف بطولة الدورى الممتاز.