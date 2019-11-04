شكرا لقرائتكم خبر عن إقالة لجنة حكام الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، إقالة لجنة حكام منطقة الإسكندرية وتكليف محمد عبد القادر مرسى عضو لجنة الحكام الرئيسية بالقيام بمهام رئاسة اللجنة الفرعية لحين إعادة تشكيلها. وكانت اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى قد قامت بتعيين جمال الغندور رئيسا للجنة الحكام مع بداية الموسم الحالى، الذى قام بتغيير اللجنة الرئيسية بالكامل، بالإضافة لإجراء تغييرات فى عدد من اللجان الفرعية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إقالة لجنة حكام الإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.