شكرا لقرائتكم خبر عن "طقطق" على رأس قائمة ليبيا استعدادا لمواجهتى تونس وتنزانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن التونسى فوزى البنزرتى، المدير الفنى للمنتخب الليبي الأول لكرة القدم، عن قائمة لاعبيه المختارة للانضمام للمعسكر المغلق للمنتخب، والمقرر إقامته بتونس اعتبارا من غد الثلاثاء الموافق الخامس من نوفمبر، ويستمر لمدة أسبوعين استعداداً لمباراتيه أمام تونس وتنزانيا فى مستهل مشواره بتصفيات بطولة الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها بالكاميرون عام 2021.



وتضم قائمة المنتخب - استعداداً للمباراتين المقرر إقامتهما فى الخامس عشر والتاسع عشر من نوفمبر الجارى بمدينتى تونس العاصمة والمنستير على الترتيب – 28 لاعباً يتقدمهم مفتاح طقطق لاعب خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادى المصرى، والذى يستعد حالياً للسفر إلى تونس للانضمام للمعسكر الذى يعود بعده لتدريبات المصرى استعداداً لمبارياته المقبلة بالدورى العام والبطولة الكونفدرالية الأفريقية.