شكرا لقرائتكم الزمالك يواجة جولدي ودياً استعدادا لاستئناف الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف الزمالك، مساء اليوم الإثنين، فريق جولدي، علي ملعب النادي الأبيض، وذلك في المباراة الودية التي طلب الصربي ميتشو المدير الفني للفريق خوضها عقب نهاية معسكر الفريق في مدينة السادس من أكتوبر.

ويرغب "ميتشو" المدير الفنى للزمالك في تطبيق الأفكار الفنية والجمل التي عمل علي تلقينها للاعبين في معسكر أكتوبر لتكون بروفة للمنافسات القادمة سواء المحلية أمام إنبي أو المنافسات الإفريقية حيث سيواجه الأبيض نظيره مازيمبي الكونغولي، يوم 30 من شهر نوفمبر الجاري.

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كما يسعى ميتشو من خلال الودية علي الوقوف علي تحسن الحالة البدنية للاعبي الفريق عقب خوض المران علي فترتين طوال المعسكر لتنفيذ برنامج بدني وتأهيلي متخصص لكل لاعب للارتقاء بمعدلات اللياقة البدنية للفريق كما سيمنح ميتشو، الفرصة، من خلال الودية لعدد من البدلاء والمستبعدين للوقوف علي مستواهم.

يذكر أن الزمالك دخل فى معسكر مغلق فى مدينة السادس من أكتوبر منذ يوم الخميس الماضى، على أن يتم ختام المعسكر اليوم بالمباراة الودية التى سيتوجه الفريق لخوضها على ملعبه فى ميت عقبة وذلك على هامش توقف بطولة الدورى الممتاز.