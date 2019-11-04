بسبب جروس.. عمر السومة يوجه رسالة إلى مرتضى منصور

وجه نجم منتخب سوريا وهداف نادي الأهلي السعودي عمر السومة، رسالة إلى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

وقال السومة، في تصريحات أدلى بها لبرنامج "أكشن يا دوري" الذي يقدمه الإعلامي وليد فراج على قناة "إم بي سي أكشن" أمس الأحد، إن مرتضى منصور رئيس نادي كبير بالوطن العربي، ولا أعرف إذا كان لديه مشكلة مع كريستيان جروس.

ورداً على تصريحات مرتضى منصور، قال السومة إن نادي أهلي جدة لن يهبط للدرجة الثانية مع السويسري.

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وأشار عمر السومة إلى أن أحد المنتخبات وأحد الأندية الخليجية تواصلوا معه للتعاقد مع جروس، وأخبرهما أنه سيعطيهم رقمه للتواصل معه وفي النهاية هو صاحب القرار.

وكان مرتضى منصور قد ظهر في مقطع فيديو مصور تحدث فيه عن كريستيان جروس قائلاً: "إن شاء الله يهبط بأهلي جدة للدرجة الثانية".

وفي السابق، نجح جروس في تحقيق لقب الدوري السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشرفين وكأس ولي العهد خلال قيادته للفريق في ولايته الأولى.

وكان مرتضى منصور قد أطاح بجروس نهاية الموسم الماضي على الرغم من تحقيقه لقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية، وذلك بعد سلسلة من النتائج المخيبة التي أدت إلى خسارة الزمالك بطولة الدوري الممتاز.