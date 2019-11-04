شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى مظاليم القاهرة.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم مباريات الأسبوع الثالث للمجموعة الثانية التى تضم أندية القاهرة بـ5 مباريات قوية، بينما تقام مباراة منتخب السويس والنصر المقرر إقامتها باستاد السويس الجديد غدا الثلاثاء، نظرا لإقامة مباراة بتروجت وسيراميكا كليوباترا على نفس الملعب.

فعلى استاد السويس الجديد يلتقى بتروجت المنتشى بقيادة محمد عودة المتصدر سيراميكا كليوباترا فى لقاء لا يقبل القسمة على اثنين، فالفريقان يرغبان فى حصد الثلاث نقاط لاحتلال صدارة الترتيب.

بتروجت العائد من الفوز فى اللقاء الأخير خارج ملعبه على الداخلية بهدف مقابل لا شىء يأمل فى استمرار الصحوة وخطف الفوز فى لقاء سيراميكا الذى يسعى هو الآخر لتأمين الصدارة مبكرا والابتعاد بها وتحقيق الفوز على أحد المنافسين على الصعود، لذا من المتوقع أن تشهد تلك المباراة صراعا حتى نهايتها.

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وعلى استاد حسن الشاذلى يواجه الترسانة المتعثر بقيادة مؤمن عبد الغفار المريخ البورسعيدى بقيادة أشرف خضر ولا بديل أمام الفريقين سوى تحقيق الفوز إذا ما أرادوا التستمرار فى المنافسة على الصعود للأضواء، فأصحاب الأرض يمرون بأزمات عديدة منذ انطلاق المسابقة بداية من إقالة علاء ميهوب المدير الفنى بعد الهزيمة فى اللقاء الأول امام منتخب السويس بهدفين مقابل لا شىء، ثم التعادل أمام النجوم فى اللحظات الأخيرة بهدف لمثله بعدما كانوا متقدمين طوال اللقاء، فى المقابل يسعى المريخ للتقدم خطوة بعد التعادل فى اللقاء الأول بهدفين لمثليهما أمام الزرقا، والخسارة فى اللقاء الثانى على ملعبهم من القناة بهدف مقابل لا شىء.

كما يلتقى القناة على ملعبه جمهورية شبين فى مواجهة متكافئة، فالفريقان لديهما أربع نقاط من تعادل وفوز فى اللقاءين الماضيين، وفوز أحد الفريقين يدخله المنافسة بشكل رسمى، فى الوقت الذى يلتقى فيه كوكاكولا أمام النجوم باستاد الشرطة بالعباسية فى مواجهة صعبة للطرفين فأصحاب الأرض عائدون من الخسارة امام السويس فى الجولة الماضية، ويرغبون فى التعويض على حساب النجوم الذى تعادل بشق الأنفس فى الجولة الاخيرة أمام الترسانة.

وتختتم مباريات اليوم بلقاء الزرقا مع الداخلية فى اللقاء الأول لهشام زكريا كمدير فني للفريق الشرطى خلفا لضياء عبد الصمد بعد خسارة الفريق لمباراتيه السابقتين أمام سيراميكا كليوباترا وبتروجت.

فى الوقت نفسه يلتقى أيضا تليفونات بنى سويف والألومنيوم باستاد بنى سويف فى ختام مباريات نفس الجولة لحساب المجموعة الأولى.